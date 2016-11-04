В США бывший агент ФБР разбился на автомобиле Tesla
В американском городе Индианаполис экс-агент ФБР Кевин Маккартни потерял контроль над автомобилем Tesla. Машина врезалась в дерево и загорелась.
Известно, что в автомобиле находился Маккартни и его девушка, 27-летняя Кейси Спекман. Они погибли на месте происшествия сообщает RT. Местные власти отмечают, что из-за литий-ионных батарей было крайне тяжело тушить пожар после аварии. Причины и подробности происшествия уточняются.
Компания Tesla Motors производит автомобили, в которых реализован полноценный автопилот.
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