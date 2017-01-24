Бывший адвокат и ведущий программы «Суд идет» Резник признался в мошенничестве
Владимир Резник, бывший адвокат принимавший участие в съемках телевизионной программы «Суд идет», в московском Басманном суде признался в мошенничестве и попросил поместить его под домашний арест.
- Полностью сознаюсь и признаю себя виновным. Прошу заменить мне меру пресечения с содержания под стражей на более мягкую — на домашний арест. Что же моим детям сиротами оставаться? — цитирует Резника Лайф.
По версии следствия, он получил от обвиняемого в незаконных банковских операциях 4,6 миллиона рублей за освобождение из СИЗО. Резник обещал передать эти деньги якобы своим знакомым силовикам, но в итоге присвоил их себе.
Владимира Резника задержали в конце прошлого года и с санкции Басманного суда Москвы заключили под стражу.
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