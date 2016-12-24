В бывшей воинской части в Башкирии произошел взрыв
В бывшей воинской части в Башкирии произошел взрыв На территории бывшей воинской части в Башкирии произошел мощный взрыв, сообщил представитель пресс-службы республиканского МЧС.
По его словам, сначала стало известно о проникновении на территорию бывшей воинской части незаконно неустановленных лиц, после чего произошел взрыв.
По словам очевидцев, в результате взрыва погибли два молодых человека, информация уточняется. Об этом сообщает «РИА Новости».
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