В бывшей воинской части в Башкирии произошел взрыв На территории бывшей воинской части в Башкирии произошел мощный взрыв, сообщил представитель пресс-службы республиканского МЧС.

По его словам, сначала стало известно о проникновении на территорию бывшей воинской части незаконно неустановленных лиц, после чего произошел взрыв.

По словам очевидцев, в результате взрыва погибли два молодых человека, информация уточняется. Об этом сообщает «РИА Новости».