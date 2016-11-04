Бывшему прокурору Ленобласти предъявили обвинение во взяточничестве

Экс-прокурору ленинградской области Станиславу Иванову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, Иванов в 2014-2016 годах получал ежемесячно от одного из предпринимателей взятки в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, предприниматель приобрел для прокурора автомобиль Toyota Camry, в течение двух лет оплачивал ему парковочное место, а также не менее двух турпутевок за границу для семьи Иванова. Общая сумма взяток превышает 20 миллионов рублей, поясняется на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что экс-прокурор был задержан по подозрению во взяточничестве. Поскольку у него выявлено заболевание, препятствующее содержанию под стражей, следствие заявило ходатайство о его освобождении. По данным СМИ, у Иванова обнаружен острый лейкоз.