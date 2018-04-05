Бывшему главе Марий-Эл продлили срок ареста

Леонид Маркелов останется в следственном изоляторе до 13 июля.

Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена и предполагаемой сообщнице Маркелова Наталье Кожановой. Соответствующие постановления были вынесены судом по ходатайству следствия.

Бывший глава Марий-Эл был арестован в апреле прошлого года. Его обвинили в получении взятки в размере 235 миллионов рублей.

Некоторое время назад в отношении Маркелова было возбуждено еще одно уголовное дело. Ему вменяется необоснованное трудоустройство в администрацию бывших сотрудников правоохранительных органов в качестве личных охранников. За несколько лет работы им были выплачены в общей сложности шесть миллионов рублей, сообщает «ФедералПресс».