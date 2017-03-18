Бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» нашли мертвым в СИЗО

Бывшего исполнительного директора госкорпорации «Роскосмос» Владимира Евдокимова нашли мертвым в СИЗО на севере Москвы.

Об этом сообщила член общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева. Она рассказала: «Есть подтверждение, что Владимир Евдокимов действительно умер в камере СИЗО №5, однако причина смерти на данный момент неизвестна».

На теле Евдокимова были обнаружены ножевые раны в области груди, сообщает РИА Новости. Официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина сообщила: «По факту гибели Следственный комитет возбудил дело по статье 105 (убийство)».

В декабре 2016 года он был арестован по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, он совместно с генеральным директором ЗАО «Научно-технический центр» Александром Золиным незаконно приобрел право на имущество ОАО «Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» стоимостью в 200 млн рублей.