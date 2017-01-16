Бывшего президента Румынии Илиеску обвинили в преступлениях против человечности

Официальные обвинения в преступлениях против человечности по делу о привлечении шахтеров к разгону антиправительственной манифестации в Бухаресте 13-15 июня 1990 года предъявлено бывшему президенту Румынии Иону Илиеску.

- Против Илиеску возбуждено уголовное преследование. Он получил статус обвиняемого. В настоящее время мы занимаемся подготовкой защиты, - цитирует адвоката бывшего президента Андрея Джорджеску ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

Сам Илиеску, который провел в прокуратуре около часа, отказался разговаривать с журналистами. По этому делу ведется следствие также против ряда других бывших руководителей румынского государства - экс-премьера Петре Романа, вице-премьера Джелу Войкана Войкулеску, директора Румынской службы информации Вирджила Мэгуряну и других. Некоторым из них также уже предъявлено обвинение.

Согласно данным следствия, в период с 11 по 15 июня 1990 года обвиняемые организовали и координировали «общую и систематическую атаку» против гражданского населения, соответственно, против манифестантов на Университетской площади в Бухаресте, а также населения столицы. В этой атаке участвовали вооруженные силы МВД, министерства национальной обороны, Румынской службы информации, а также более 10 тысяч шахтеров и других рабочих из различных регионов страны.

Результатом этих действий стало убийство из огнестрельного оружия четырех лиц и ранение трех, нанесение физических и психических травм 1269 лицам, лишение свободы по политическим соображениям 1242 лиц.