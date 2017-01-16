Бывшего президента Румынии Илиеску обвинили в преступлениях против человечности

Официальные обвинения в преступлениях против человечности по делу о привлечении шахтеров к разгону антиправительственной манифестации в Бухаресте 13-15 июня 1990 года предъявлено бывшему президенту Румынии Иону Илиеску.

- Против Илиеску возбуждено уголовное преследование. Он получил статус обвиняемого. В настоящее время мы занимаемся подготовкой защиты, - цитирует адвоката бывшего президента Андрея Джорджеску ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

Сам Илиеску, который провел в прокуратуре около часа, отказался разговаривать с журналистами. По этому делу ведется следствие также против ряда других бывших руководителей румынского государства - экс-премьера Петре Романа, вице-премьера Джелу Войкана Войкулеску, директора Румынской службы информации Вирджила Мэгуряну и других. Некоторым из них также уже предъявлено обвинение.

Согласно данным следствия, в период с 11 по 15 июня 1990 года обвиняемые организовали и координировали «общую и систематическую атаку» против гражданского населения, соответственно, против манифестантов на Университетской площади в Бухаресте, а также населения столицы. В этой атаке участвовали вооруженные силы МВД, министерства национальной обороны, Румынской службы информации, а также более 10 тысяч шахтеров и других рабочих из различных регионов страны.

Результатом этих действий стало убийство из огнестрельного оружия четырех лиц и ранение трех, нанесение физических и психических травм 1269 лицам, лишение свободы по политическим соображениям 1242 лиц.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
Следующая новость Художник Павленский эмигрировал во Францию из-за обвинения в изнасиловании

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО