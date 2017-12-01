Бывшего президента Приднестровья объявили в розыск
Экс-глава Приднестровья Евгений Шевчук объявлен в розыск. Территорию непризнанной республики он покинул в начале текущего года.
Шевчук является фигурантом шести уголовных дел. Ему грозит лишение свободы на срок свыше 10 лет.
Некоторое время назад в Приднестровье вступил в силу закон о заочном рассмотрении дел. В соответствии с нормативным актом, дела о коррупции на заводе «Биохим» и удержаниях из зарплат и пенсий могут быть рассмотрены в отсутствии Шевчука, сообщает телеканал «360» со ссылкой на местные СМИ.
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