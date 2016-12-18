Бывшего президента Израиля выпустят из тюрьмы
Экс-президент Израиля Моше Кацав будет досрочно освобожден из тюрьмы. В 2011 году его приговорили к семи годам лишения свободы за сексуальные домогательства.
Суд решил досрочно освободить Моше Кацава. Ранее прокуратура Израиля высказывала протест. Прошение об УДО подавалось защитой политика неоднократно, однако до этого суд каждый раз его отклонял, сообщает ТАСС. Обвинение намерено обжаловать решение суда о досрочном освобождении.
Кацаву обвинили в двух эпизодах сексуального насилия над подчиненной. Кроме того, его уличили в домогательствах и непристойном поведении. Бывший президент Израиля свою вину отрицает.
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