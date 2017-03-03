Бывшего парламентария Вороненкова объявили в международный розыск
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков объявлен Следственным комитетом России в международный розыск.
В настоящее время решается вопрос о его заочном аресте. Кроме того, следствие по уголовному делу о мошенничестве, фигурантом которого является бывший парламентарий, продлено до 24 апреля, передает «Интерфакс».
Следователь выразил опасения, что Вороненков, находясь на свободе, может попытаться воспрепятствовать расследованию, поскольку имеет связи как в криминальной среде, так и в правоохранительных органах.
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