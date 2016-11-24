Бывшего офицера ЧФ задержали по подозрению в шпионаже

В Севастополе сотрудниками ФСБ России задержан экс-военнослужащий Черноморского флата, который подозревается в шпионаже в пользу Украины.

Речь идет о бывшем капитане второго ранга Леониде Пархоменко, уточняет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Предполагается, что он выполнял задания украинской разведки, собирая и передавая иностранной спецслужбе ведения о деятельности Черноморского флота, составляющие гостайну.

В отношении Пархоменко возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.