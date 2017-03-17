На бывшего мэра Ужгорода завели дело из-за оскорблений украинского языка
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка из-за его высказываний об украинском языке и власти страны.
В СБУ обратилась депутат Верховной Рады Ирина Подоляк. На своей странице в Facebook она процитировала слова Ратушняка, называвшего украинский язык «хрюканием и рвотой», а также призывы строить стены крымские, донбасские, черновицкие, чтобы отгородиться от ненавистной киевской власти.
Парламентарий также разместила фото письма из СБУ, в котором говорится о проводимой в отношении бывшего градоначальника проверке.
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