На бывшего мэра Ужгорода завели дело из-за оскорблений украинского языка

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка из-за его высказываний об украинском языке и власти страны.

В СБУ обратилась депутат Верховной Рады Ирина Подоляк. На своей странице в Facebook она процитировала слова Ратушняка, называвшего украинский язык «хрюканием и рвотой», а также призывы строить стены крымские, донбасские, черновицкие, чтобы отгородиться от ненавистной киевской власти.

Парламентарий также разместила фото письма из СБУ, в котором говорится о проводимой в отношении бывшего градоначальника проверке.