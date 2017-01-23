Бывшая президент Латвии Вике-Фрейберга назвала латышей «злыми и завистливыми»

После того как Бюро по борьбе с коррупцией обратило внимание на то, что экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место на Рижском первом лесном кладбище, бывшая глава государства заявила о том, что разочаровалась в своих соотечественниках.

В социальной сети Facebook она пожаловалась на «ненависть, злобу и завистливость латышей» и с горечью сообщила, что было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде или подвергли кремации.

- Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача — пробудить потенциал латвийского народа. Полить, как цветок. Теперь, когда я вижу эти низкие вещи, которые направлены против тебя, меня печалит то, что моя вера в духовный и психологический рост моего народа находится под угрозой, — цитирует РИА «Новости» выступление Вике-Фрейберги перед журналистами.

По ее словам, вне Латвии «на чужой земле ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу человека».

Вайра Вике-Фрейберга - гражданка Канады. Несмотря на это, латвийский сейм избрал ее на пост президента страны, который она занимала с 1999 по 2007 год.