Бывшая президент Латвии Вике-Фрейберга назвала латышей «злыми и завистливыми»

После того как Бюро по борьбе с коррупцией обратило внимание на то, что экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место на Рижском первом лесном кладбище, бывшая глава государства заявила о том, что разочаровалась в своих соотечественниках.

В социальной сети Facebook она пожаловалась на «ненависть, злобу и завистливость латышей» и с горечью сообщила, что было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде или подвергли кремации.

- Я всегда идеализировала свой народ. Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача — пробудить потенциал латвийского народа. Полить, как цветок. Теперь, когда я вижу эти низкие вещи, которые направлены против тебя, меня печалит то, что моя вера в духовный и психологический рост моего народа находится под угрозой, — цитирует РИА «Новости» выступление Вике-Фрейберги перед журналистами.

По ее словам, вне Латвии «на чужой земле ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу человека».

Вайра Вике-Фрейберга - гражданка Канады. Несмотря на это, латвийский сейм избрал ее на пост президента страны, который она занимала с 1999 по 2007 год.

Новости по теме
Теги:
События: скандалы
Следующая новость Крымский суд отобрал у украинского олигарха Коломойского 2,8 гектара земли в Ялте

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО