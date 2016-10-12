Быстрый прием пищи развивает диабет

Японские ученые говорят о том, что быстрый прием продуктов питания увеличивает уровень глюкозы в крови. Из-за этого люди, которые, к примеру, едят в офисе в спешке перед компьютером, на ходу, одеваясь на работу и так далее, сами себе увеличивают риски развития у них сахарного диабета второго типа.

Эта плохая привычка довольно сильно влияет на наш организм и на наше здоровье, при этом напомним, что сахарный диабет до сих пор считается неизлечимой болезнью, которая приносит и множество других проблем со здоровьем, сообщает «Дни 24».

Если верить статистике, в связи с быстрым темпом жизни, постоянной спешкой, люди, работающие в офисе, не уделяют соответствующего внимания перерыву на обед. Многие вообще не обедают, кто-то тратит на это только двадцать минут, а кто-то ест за столом перед компьютером.