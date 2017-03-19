Быков опроверг информацию о возможном назначении на пост тренера ЦСКА

Залуженный тренер России Вячеслав Быков опроверг свое возможное назначение на пост наставника московской хоккейной команды ЦСКА.

В СМИ появилась информация, что он сменит Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера ЦСКА. По информации источника, Квартальнов должен покинуть клуб после вылета команды из розыгрыша Кубка Гагарина в четвертьфинальной игре, потерпев поражение от ярославского «Локомотива».

Быков заявил корреспонденту ТАСС: «Эти слухи абсолютно беспочвенны. ЦСКА ко мне не обращался. Даже немного неприятно, что после не самой удачной серии армейцев появляется такая информация». Также Быков отметил, что в настоящее время является консультантом «Фрибурга» и «решает местные задачи».

Быков приостановил карьеру тренера после того, как в сезоне 2014/2015 привел петербургский СКА к завоеванию Кубка Гагарина. Тогда он назвал причиной ухода семейные обстоятельства.