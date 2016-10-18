В Буйнакском районе Дагестана введен режим КТО

Режим КТО введен в Буйнакском районе Дагестана, сообщает Интерфакс со ссылкой на силовые структуры Дагестана.

- Режим КТО введен на всей территории Буйнакского района в 5:00 мск, проводится комплекс оперативно-поисковых мероприятий по поиску лиц, связанных с бандподпольем, - сказал источник.

Позднее факт введения контртеррористической операции подтвердил оперативный штаб.

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