В Буйнакском районе Дагестана введен режим КТО
Режим КТО введен в Буйнакском районе Дагестана, сообщает Интерфакс со ссылкой на силовые структуры Дагестана.
- Режим КТО введен на всей территории Буйнакского района в 5:00 мск, проводится комплекс оперативно-поисковых мероприятий по поиску лиц, связанных с бандподпольем, - сказал источник.
Позднее факт введения контртеррористической операции подтвердил оперативный штаб.
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