Бутилированная вода на 20% не является качественной

Роскачество проверило 58 образцов наиболее популярных у россиян брендов бутилированной питьевой воды.

В 20% образцов выявлены нарушения. Помимо воды российских производителей брались образцы из Армении, Грузии, Италии, Норвегии, Финляндии и Франции.

Воду исследовали по более чем сотня параметров, лучшими среди которых стали марки «Волжанка», «Липецкий бювет», «Новотерская», «О! Наша семья», «Простое добро», «ARCTIC», «Aquanika», «Bon Aqua» и французская «Evian».

Полностью соответствующим требованиям законодательства РФ, признаны еще 37 образцов.

Проверку не прошли марки «Архыз», «Эльбрус», «Biovita», где обнаружена повышенная бактериальная обсемененность, отмечает Regnum.

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