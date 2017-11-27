Бутилированная вода вызывает кариес
Бутилированная вода повреждает зубную эмаль. К такому выводу пришли исследователи из университета Северной Каролины.
Обследование 15 тысяч детей и подростков от 2 до 19 лет показало, что у детей, которые пили только бутилированную воду, чаще развивался кариес.
Результаты анализов показали, что у детей, употреблявших воду из-под крана, оказалось повышенное содержание свинца в крови, однако их сверстники, употреблявшие только бутилированную воду, чаще страдали от зубной боли.
По мнению медиков, в бутилированную воду добавляют фтор, который медленно разрушает зубную эмаль.
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