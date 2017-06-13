Бута могут поместить в изолятор из-за интервью телеканалу RT

Россиянину Виктору Буту, отбывающему тюремный срок в США, грозит ужесточение режима из-за интервью телеканалу Russia Today.

В отношении Бута начато дисциплинарное разбирательство. Причиной тому послужило то, что он дал интервью журналисту Мурату Гадзиеву, который не был указан в списке допустимых контактов. Адвокат россиянина Алексей Тарасов пояснил РИА «Новости», что изначально беседовать с его подзащитным должна была другая журналистка телеканала. Однако в процессе их беседы подключился Гадзиев.

Если по итогам разбирательства Бута признают виновным, ему могут набавить срок или вернуть в режим изоляции, отметил адвокат. Условия содержания в изоляторе Тарасов назвал «драконовскими».

Бут приговорен в США к 25 годам тюрьмы по обвинениям в поддержке терроризма, торговле оружием и сговоре с целью убийства американских граждан.