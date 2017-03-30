Буш-младший назвал чушью инаугурационную речь Трампа
Экс-президент США Джордж Буш-младший увидел в инаугурационной речи главы США Дональда Трампа странную чушь.
«Это была какая-то странная чушь», — сказал Буш-младший после прослушивания речи Трампа.
Торжества по случаю вступления Дональда Трампа в должность президента США прошли в Вашингтоне 20 января в 17:30 по московскому времени. Вместе с тем, по всему миру против нового президента США выступили сотни тысяч женщин, обвинив политика в расизме и сексизме.
Трамп в ходе своей речи на церемонии в Вашингтоне заявил, что день инаугурации — это день триумфа простых американцев. По его словам, именно в этот день «власть от Вашингтона переходит обратно народу», сообщает RT.
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