Бурятский поселок просит Деда Мороза вернуть пропавший в 1996 году свет

Дед Мороз получил необычную просьбу от жителей поселка Таежный Селенгинского района Бурятии – они просят к Новому году вернуть в населенный пункт электричество, которого здесь нет с 1996 года.

Тогда, 20 лет назад в результате возгорания ЛЭП подача электроэнергии в отдаленный поселок прекратилась, и местное население с тех пор живет в режиме жесткой экономии электричества, - сообщает интернет-газета «Знак» со ссылкой на «Московский комсомолец» в Бурятии.

В поселке 20 дворов, он расположен в 100 километрах от города Гусиноозерска — административного центра Селенгинского района.

Освещение обеспечивает дизель, который был приобретен за 1,8 миллиона рублей, выделенных из резервного фонда правительства Бурятии. На большее республиканские власти неспособны, поскольку новая ЛЭП обойдется в 40 миллионов рублей.

Генератор работает по часам – с 9 до 10 утра и с 18 часов до полуночи.

Одна из девочек, живущих в Таежном, призналась: к Новому году она попросила у Деда Мороза дать поселку свет. Без него не загорится гирлянда на украшенной в избе елке.

Отсутствие электричества не единственная беда – Таежный не имеет регулярного транспортного сообщения с «большой землей», а для того чтобы позвонить по сотовому телефону, нужно взбираться на полуторакилометровую гору, то есть три часа шагать по тайге, подвергая себя опасности нападения со стороны волков.