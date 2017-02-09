Бурятия осталась без правительства
Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики.
Как отмечается в сообщении, члены правительства останутся на своих местах до того момента, пока их не сменит новый состав.
Ранее прошение о досрочной отставке на имя президента РФ Владимира Путина подал экс-глава республики Вячеслав Наговицын. Он объяснил свое решение необходимостью перемен в республике, которые могут наступить благодаря новым властям. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
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