Бурятия осталась без правительства

Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку правительство республики.

Как отмечается в сообщении, члены правительства останутся на своих местах до того момента, пока их не сменит новый состав.

Ранее прошение о досрочной отставке на имя президента РФ Владимира Путина подал экс-глава республики Вячеслав Наговицын. Он объяснил свое решение необходимостью перемен в республике, которые могут наступить благодаря новым властям. Об этом сообщает «Экономика сегодня».