В Бурятии спасли потерявшегося в лесу 5-летнего мальчика

Житель Бурятии обнаружил в лесу 5-летнего мальчика, который потерялся в четверг утром, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Ранее местная жительница обратилась в полицию с заявлением, что у нее пропал сын. Почти сутки родители и местные жители своими силами пытались найти ребенка.

По тревоге подняли весь личный состав отдела полиции Еравнинского района, местные жители на автомобилях и лошадях вели поиск в десятках километров от населенного пункта.

- Один из местных жителей нашел мальчика в лесу в 14 км от дома. По словам мужчины, сначала он заметил свою охотничью собаку, потерявшуюся ранее, а затем увидел малыша, сидящего в канаве в обнимку с домашним щенком, - говорится в пресс-релизе.