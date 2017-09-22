Burger King просит запретить фильм «Оно» в России

Сеть кафе быстрого питания Burger King требует запретить показ фильма «Оно», снятого по роману Стивена Кинга, так как главный персонаж – клоун Пеннивайз, похож на символ конкурирующей сети McDonald's.

По мнению Burger King, клоун Пеннивайз из-за цветовой гаммы и воздушных шариков, с помощью которых он заманивает детей, ассоциируется с клоуном Рональдом МакДональдом - символом сети McDonald's.

Burger King обратилось в Федеральную антимонопольную службу с требованием признать фильм «Оно» недобросовестной рекламой McDonald's и запретить его показ, сообщает «Интерфакс».