Burger King просит запретить фильм «Оно» в России
Сеть кафе быстрого питания Burger King требует запретить показ фильма «Оно», снятого по роману Стивена Кинга, так как главный персонаж – клоун Пеннивайз, похож на символ конкурирующей сети McDonald's.
По мнению Burger King, клоун Пеннивайз из-за цветовой гаммы и воздушных шариков, с помощью которых он заманивает детей, ассоциируется с клоуном Рональдом МакДональдом - символом сети McDonald's.
Burger King обратилось в Федеральную антимонопольную службу с требованием признать фильм «Оно» недобросовестной рекламой McDonald's и запретить его показ, сообщает «Интерфакс».
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