«Бургер Кинг» предложил «Макдональдсу» объединиться

Подразделение «Бургер Кинг» обратилось к «Макдональдсу» с инициативой зарыть «топор войны» и создать единую компанию под названием «МакКинг».

Директор по внешним связям «Бургер Кинг» Иван Шестов пояснил, что в ней должно сочетаться лучшее, что есть у обеих сетей. Его компания может предложить приготовление мяса на огне, высокое качество и лучшие цены. «Макдональду» предлагается привнести детский набор «Хеппи мил» и помещения.

«Так мы прекратим извечное противостояние», — цитирует «Лента.ру» Шестова.

Ранее стало известно об объединении бизнеса и сервисов по заказу такси «Яндекса» и Uber. Издание полагает, что «Бургер Кинг» решил последовать их примеру.