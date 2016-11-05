В бундестаге опасаются вмешательства России в процесс выборов в Германии
Депутат бундестага от партии «Зеленые» Марилуиз Бек считает, что существует угроза вмешательства России в парламентские выборы в Германии в 2017 году.
По ее словам, Москва еще со времен начала кризиса на Украине проводит целенаправленную пропаганду, стремясь оказать влияние на общественность ФРГ, сообщает издание The Huffington Post.
Бек уверяет, что Россия пытается таким образом ослабить позиции канцлера Ангелы Меркель и усилить социал-демократов, выступающих за разрядку в германо-российских отношениях.
Более того, депутат отметила успехи российской пропаганды. По ее словам, немецкие СМИ практически перестали освещать события, происходящие на Донбассе.
Следующая новость Путин предложил Думе ратифицировать соглашение в рамках ОДКБ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии