Бундестаг призвал Меркель отказаться от планов строительства «Северного потока-2»

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» с энергетической и внешнеполитической точек зрения представляется ошибочным, поскольку противоречит договоренностям, достигнутым странам ЕС в этих сферах. Такое заявление сделал глава комитета немецкого Бундестага по международным делам Норберт Реттген.

Реттген призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от планов совместного с Россией строительства газопровода и учесть интересы проявляющих беспокойство по этому поводу правительств Украины, Польши и стран Прибалтики, которые видят в реализации проекта угрозу своей энергетической безопасности.

- Газопроводные проекты России довольно часто сталкивались с негативной риторикой. Мы хорошо помним о проблемах во время реализации «Северного потока». Тем не менее, когда под влиянием объективных обстоятельств возникла реальная угроза того, что транзит в достаточной степени не может быть обеспечен без дополнительного газопровода, и он получил экономическую обоснованность, реализация проекта перестала вызывать вопросы, - заявил ФБА «Экономика сегодня» заместитель заведующего кафедрой конкурентной и промышленной политики МГУ Александр Курдин.

По словам собеседника агентства, похожая ситуация наблюдается и сейчас, когда возникли споры относительно целесообразности строительства «Северного потока-2».

- Многое будет зависеть от того, насколько велика у Германии объективная потребность в газе. Причем в отличие от «Турецкого потока» или «Южного потока», которые касаются центральноевропейских и североевропейских стран опосредованно, «Северный поток» определяет возможный объем поставок напрямую на их территорию. Многое будет зависеть и от того, как будет развиваться ситуация с альтернативными поставками, насколько экономически обоснованными окажутся поставки сжиженного природного газа из других регионов. Оценки будут сделаны, и мы их вскоре увидим, - подчеркнул Курдин.

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