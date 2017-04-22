Бумажные трудовые книжки заменят электронными

Вице-премьер России Аркадий Дворкович рассказал, что скоро взамен бумажных трудовых книжек появятся электронные. Это произойдет, как только сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) составят единую базу физических лиц.

Дворкович пояснил: «Это уже не прорывная идея. Очевидно, что это практически уже произошло в реальности. От печатей юрлиц мы уже фактически ушли и от трудовых книжек уйдем, я думаю».

Как сообщает агентство URA.RU, налоговая служба объединяет свои данные по физлицам с базами Пенсионного фонда, который, в свою очередь, передал ФНС полномочия по отслеживанию страховых взносов. Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что переход на электронные документы необходимо осуществлять в добровольном порядке.

Заместитель генерального директора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел Гудков выступил за полную отмену трудовых книжек, пояснив, что «нужно как-то учитывать трудовые навыки, компетенции и так далее — что, кстати, трудовые книжки никак не решают — надо что-то новое строить».