Бумажные паспорта в России сменит биометрическая база

Основатель и гендиректор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц «VisionLabs» Александр Ханин заявил, что через 15-20 лет паспорта в России могут быть заменены на контроль биометрических данных.

Причиной такого заявления считается тот факт, что в середине ноября Сбербанк SBER -0,20% сообщил о покупке 25,07% пакета акций в «VisionLabs» для создания платформы биометрической идентификации.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбербанк ставит цель к 2020 году стать на 100% диджитал-банком.

Александр Ханин добавил, что с технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность.

Среди последних разработок - сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза, передает «Прайм».