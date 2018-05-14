Бульварное кольцо нещадно «стрижет капусту» с тормозов
В пределах Бульварного кольца Москвы появилось около 100 камер, которые моментально выписывают штраф водителю в размере 3 тысяч рублей за остановку в правом ряду более чем на 10 секунд.
По свидетельствам москвичей, устройства просматривают все пространство правого ряда, могут поворачиваться, а их обзор составляет 35 метров вокруг себя.
Камеры вызвали неоднозначное мнение горожан, особенно у таксистов.
Ни в ГИБДД, ни в ЦОДД о появлении новых камер в центре столицы не предупреждали.
Отныне если ваш автомобиль остановился в правом ряду по тем или иным причинам, за исключением пробки, то камера начинает отсчет времени и через 10 секунд выписывает штраф, сообщает Kommersant.
Следующая новость Патриарх Кирилл освятил собор Святой Живоначальной Троицы
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии