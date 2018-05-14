Бульварное кольцо нещадно «стрижет капусту» с тормозов

В пределах Бульварного кольца Москвы появилось около 100 камер, которые моментально выписывают штраф водителю в размере 3 тысяч рублей за остановку в правом ряду более чем на 10 секунд.

По свидетельствам москвичей, устройства просматривают все пространство правого ряда, могут поворачиваться, а их обзор составляет 35 метров вокруг себя.

Камеры вызвали неоднозначное мнение горожан, особенно у таксистов.

Ни в ГИБДД, ни в ЦОДД о появлении новых камер в центре столицы не предупреждали.

Отныне если ваш автомобиль остановился в правом ряду по тем или иным причинам, за исключением пробки, то камера начинает отсчет времени и через 10 секунд выписывает штраф, сообщает Kommersant.