Бульвар Дружбы Народов тоже попал под закон о «декоммунизации» в Киеве

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей принято решение переименовать бульвар Дружбы Народов и ряд других улиц столицы в рамках закона о «декоммунизации».

Согласно инициативе комиссии, бульвару Дружбы Народов планируют присвоить имя основоположника украинского национализма Николая Михновского, а проспект Героев Сталинграда переименовать в честь поэта и композитора Владимира Ивасюка, - сообщает ТАСС.

Предлагается также переименовать десять улиц и два переулка, названных в честь деятелей советской эпохи: Маршала Тимошенко, врача и организатора системы здравоохранения СССР Николая Семашко и других, а также улицы, названия которых связаны с Россией.

Соответствующие переименование вступят в силу, если их утвердят на пленарном заседании Киевсовета.