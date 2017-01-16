«Булгар банк» лишился лицензии после пропажи 20 миллионов рублей

Ярославский «Булгар банк», из московского хранилища которого ранее назад пропали 20 миллионов рублей, лишен ЦБ РФ лицензии.

Банк фальсифицировал отчетность по вкладам физических лиц и не выполнял своих обязательств перед клиентами. Его активы не обеспечивали достаточный денежный поток, что и привело фактически к закрытию кредитной организации с начала текущего года.

В «Булгар банке», введена временная администрация до назначения конкурсного управляющего и ли ликвидатора, сообщает РИА ФедералПресс.

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