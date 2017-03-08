Букет цветов в виде карты России появился на одной из стен Кремля

Проекция праздничного поздравления в честь Международного женского дня в виде букета цветов, повторяющего контуры карты России, с надписью: «Вам, любимые!» появилась на одной из стен Московского Кремля.

Как уточняется в материале, москвичи и гости столицы смогли увидеть поздравление на кремлевской стене слева от Спасской башни.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором поздравил всех женщин с 8 Марта стихами.

Накануне газета «Коммерсант» со ссылкой на источник рассказала о поручении администрации президента губернаторам, которым было предложено поздравить женщин с 8 Марта «творчески», например, записать стихотворения или видеоролики. Позже, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие какого-либо распоряжения, сообщает «РБК».

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