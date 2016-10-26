Букеровскую премию получил Пол Битти

В Великобритании присудили литературную премию The Man Booker Prize американскому писателю Полу Битти. Победитель написал роман "Распродажа" о расизме.

По сюжету, чернокожий молодой человек пытается восстановить рабство и расовое разделение в Лос-Анджелесе. Произведение выполнено в жанре социальной сатиры, сообщает НСН.

Битти стал первым американцем за всю историю существования премии, который стал ее обладателем. Его основными конкурентами американка Оттесса Мошфех, писательница Дебора Леви, Грэм Макрае Бурне, Дэвид Шалай и Мадлен Тиен.