В буферных зонах Сирии могут разместить военную полицию РФ

В буферных зонах безопасности в Сирии может разместиться российская военная полиция, сообщил глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

По его словам, пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей, Минобороны РФ, но в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности.

Кроме того, Лаврентьев уточнил, что линии соприкосновения и границы второй и третьей зон деэскалации почти определены.

Отвечая на вопрос о том, возможно ли соглашение только по двум центральным зонам, если соглашение по Идлибу и южной зоне так и не будет достигнуто, представитель РФ ответил, что «любые варианты возможны». Об этом сообщает «РИА Новости».