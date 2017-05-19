США не будут сотрудничать с Асадом в борьбе с ИГ
США отвергли возможность сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), заявил представитель США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.
По его словам, ситуация в Сирии гораздо сложнее, чем в Ираке, так как у США нет союзника в лице правительства этой страны.
«С режимом Асада мы сотрудничать никогда не будем», — цитирует «РИА Новости» слова Макгерка.
Следующая новость Навальный заявил о присутствии российских войск на территории Донбасса
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии