США не будут сотрудничать с Асадом в борьбе с ИГ

США отвергли возможность сотрудничества с президентом Сирии Башаром Асадом в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ), заявил представитель США по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

По его словам, ситуация в Сирии гораздо сложнее, чем в Ираке, так как у США нет союзника в лице правительства этой страны.

«С режимом Асада мы сотрудничать никогда не будем», — цитирует «РИА Новости» слова Макгерка.