В ДНР не будут проводиться выборы президента Украины

Выборы президента Украины на территории ДНР проводиться не будут, заявил глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

«Мы всему миру докажем, что украинских выборов на нашей территории не будет», - заявил Захарченко.

Он также уточнил, что Киеву придется либо признать, что выборы проходят на части той территории, которую они считают своей, и, соответственно, признать свою власть ограниченно легитимной. Либо признать ДНР и ЛНР, и тогда уже проводить выборы на всей территории, но только своего государства.

Осенью на Украине стартовала неформальная избирательная кампания. Политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году, сообщает «РИА Новости».