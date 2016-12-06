В ЕС будут проверять всех путешественников по линии Европола

В будущем году все, кто пересекает границы Евросоюза, будут подвергаться проверке по линии Европола. Соответствующий законопроект уже одобрен в Европарламенте и Совете ЕС.

Инициатива затронет как граждан сообщества, так и к лиц, таковыми не являющимся. Проверки будут проводиться в отношении въезжающих в Евросоюз и покидающих его.

Нововведение направлено на повышение безопасности в странах Евросоюза. Власти ЕС рассчитывают на то, что оно поможет выявлять боевиков, возвращающихся в Европу из Ирака и Сирии, сообщает издание EUobserver. Законопроект предусматривает внесение в единую базу данных правоохранительных органов сообщества биометрической информации обо всех путешествующих, включая отпечатки пальцев.