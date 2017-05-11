МФЦ будут предоставлять услуги ЗАГС

Многофункциональные центры в скором времени смогут предоставлять гражданам услуги ЗАГС, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов.

По его словам, разработанный Минэкономразвития законопроект дает право регионам наделять МФЦ правом выдавать свидетельства о рождении и смерти, а также регистрировать акты гражданского состояния.

Кроме того, уже разработан законопроект, согласно которому граждане смогут получать все услуги независимо от места проживания и фактической регистрации.

Ранее МФЦ получили полномочия по оформлению водительских удостоверений и загранпаспортов, сообщает «Интерфакс».