Будущий постпред США в ООН выступает за самую жесткую позицию страны по Крыму

Выступая перед американскими сенаторами, будущий постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты должны ясно обозначить свою самую жесткую позицию по присоединению Крыма к России.

- Мы должны ясно дать понять России по тому, какова наша позиция по Украине, Крыму и Сирии, и быть здесь жесткими, - цитирует Хейли РИА «Новости».

Вместе с тем будущий постпред США в ООН признала, что Вашингтон должен сотрудничать с Москвой «по другим направлениям».

- Я полагаю, что избранный президент пытается увидеть, есть ли возможности для работы с Россией. Потому что мы можем использовать помощь РФ в борьбе против ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) и мы можем использовать помощь России в попытке помочь с другими угрозами в мире, — сказала Хейли.

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: ООН
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