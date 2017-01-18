Будущий постпред США при ООН обвинила Россию в «чудовищных преступлениях»

Россия занимается демонстрацией своей силы на международной арене, а это означает, что США не могут доверять Москве. Такое заявление сделала будущий постпред Соединенных Штатов при ООН Ники Хейли на слушаниях по утверждению ее кандидатуры в американском сенате.

- Россия играет мускулами, вот чем они занимаются. Я думаю, нам нужно быть осторожными, я не думаю, что мы можем им доверять, - цитирует Хейли «Интерфакс».

По ее словам, необходимо сначала разобраться, что может предложить Россия Соединенным Штатам, прежде чем «давать что-либо».

Комментируя ситуацию в Сирии, Хейли заявила, что знает о совершенных Россией в этой стране «чудовищных преступлениях».

Тем не менее, Хейли признала, что властям США, нужна помощь России для решения ряда международных проблем, в частности для борьбы с терроризмом.

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Места: Россия, США
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