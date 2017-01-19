Будущий министр финансов США поддержал санкции против России

Выступая в сенате на утверждении своей кандидатуры на пост министра финансов США, предприниматель Стивен Мнучин заявил, что выступает против отмены санкций против России, но пока не обладает информацией о том, стоит ли усиливать ограничительные меры в отношении Москвы.

- Я против снятия санкций. Но не могу ответить на вопрос об усилении санкционного давления в связи с последними событиями, поскольку не обладаю полной информацией по этому вопросу, - цитирует Мнучина РИА «Новости».

Мнучин — бывший банкир в инвестиционном банке Goldman Sachs. Он выдвинут победившим на президентских выборах в США республиканцем Дональдом Трампом на пост министра финансов.

Сам Трамп вступит в должность 20 января, однако его кабинет будет формироваться по мере утверждения кандидатов законодательным органом США.

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