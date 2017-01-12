Будущий глава ЦРУ Помпео считает «логичным» доклад «о русских хакерах»
Выступая на слушаниях в комитете по разведке Сената США, Майкл Помпео, который должен занять пост главы ЦРУ после вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил, что не сомневается в попытке России повлиять на ход выборов.
- То, что произошло, очевидно: Россия предприняла попытку вторжения в наши выборы, — цитирует Помпео РИА «Новости».
По его словам, он присутствовал на одном из брифингов, устроенных Национальной разведкой Трампу, и считает доклад о кибератаках «логичным».
Помпео также заверил членов Сената, что готов провести расследование обстоятельств происшедшего и поделиться сведениями «не только с Трампом, но и с его командой, и с членами конгресса».
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