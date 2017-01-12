Будущий глава Пентагона пообещал создать систему противодействия России

Выступая в комитете по Вооруженным силам Сената, будущий министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что после того как приступит к исполнению своих обязанностей, разработает стратегию противодействия России.

- Мне бы хотелось собраться с новым Советом по национальной безопасности для разработки стратегии по противостоянию России, - цитирует Мэттиса ТАСС.

Новый глава Пентагона отказался уточнить, поддерживает ли он идею дальнейшего ужесточения односторонних американских санкций в отношении России. Он предложил дождаться завершения формирования новой администрации США, и выработки ею позиции на этот счет.

Ранее Мэттис заявил сенаторам, что президент РФ Владимир Путин предпринимает огромные усилия, чтобы развалить НАТО.

- У нас есть длинный список попыток взаимодействовать с Россией в позитивном ключе, но у нас относительно короткий список успехов в этом отношении, - подчеркнул Мэттис.

66-летний Джеймс Мэттис - отставной генерал Корпуса морской пехоты, получивший прозвище «бешеный пес» за свое непримиримое отношение к исламским экстремистам.

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Места: Россия, США
Организации: Пентагон
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