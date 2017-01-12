Будущий глава Пентагона не ожидает от сотрудничества с Россией ничего хорошего

Выступая в комитете по Вооруженным силам Сената, будущий министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не ожидает ничего хорошего от сотрудничества с Россией.

- Я, конечно, согласен с избранным президентом, который заявил, что хочет общения с Россией. Например, даже в худшие годы холодной войны мы общались с Советским Союзом. Но у меня очень скромные ожидания относительно областей сотрудничества с господином Путиным, - цитирует Мэттиса РИА «Новости».

Ранее Мэттис заявил сенаторам, что президент РФ Владимир Путин предпринимает огромные усилия, чтобы развалить НАТО.

- У нас есть длинный список попыток взаимодействовать с Россией в позитивном ключе, но у нас относительно короткий список успехов в этом отношении, - подчеркнул Мэттис.

66-летний Джеймс Мэттис - отставной генерал Корпуса морской пехоты, получивший прозвище «бешеный пес» за свое непримиримое отношение к исламским экстремистам.