Будущий глава Пентагона обвинил Путина в намерении «подорвать НАТО»

Выступая на слушаниях в Сенате США, кандидат на пост министра обороны Джеймс Мэттис заявил, что президент РФ Владимир Путин делает все возможное, чтобы «подорвать НАТО».

- Самое главное сегодня - признать реальность, с которой мы имеем дело. И признать, что господин Путин пытается подорвать Североатлантический альянс, - цитирует Мэттиса «Интерфакс».

По мнению будущего главы Пентагона, США следует «предпринять интегрированные шаги - экономические, дипломатические и военные, а также работать с нашими союзниками, чтобы обеспечить должную защиту».

Мэттис также напомнил, что российско-американские отношения всегда были и остаются сложными.

- У нас есть длинный список попыток взаимодействовать с Россией в позитивном ключе, но у нас относительно короткий список успехов в этом отношении, - подчеркнул Мэттис.

66-летний Джеймс Мэттис - отставной генерал Корпуса морской пехоты, получивший прозвище «бешеный пес» за свое непримиримое отношение к исламским экстремистам.

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Места: Россия, США
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