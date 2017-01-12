Будущий глава ЦРУ обвинил Россию в отказе вести борьбу с ДАИШ в Сирии

Россия практически ничего не делает для борьбы с ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в Сирии. Такое заявление сделал Майкл Помпео, которому прочат пост директора Центрального разведывательного управления США.

Об этом говорится в проекте выступления Помпео на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенатском комитете по разведке, - сообщает ТАСС.

Будущий глава ЦРУ также уверен, что Россия излишне «агрессивно отстаивает свои права» на Украине.