Будущий глава ЦРУ назвал ошибкой заключение ядерной сделки с Ираном

Выступая на слушаниях в комитете по разведке Сената США, Майкл Помпео, который должен занять пост главы ЦРУ, заявил, что заключение ядерной сделки с Ираном было ошибкой.

- Заключение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было ошибкой с точки зрения обеспечения безопасности США, — цитирует Помпео РИА «Новости».

По словам кандидата на пост директора Центрального разведывательного управления США, после утверждения в должности он намерен предоставлять четкую информацию по поводу реализации СВПД.

Ранее, в июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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