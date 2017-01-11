Будущий глава Госдепа заявил о необходимости силового ответа на действия РФ в Крыму

Действия России в Крыму требовали незамедлительного «силового ответа». Такое заявление сделал Рекс Тиллерсон, которому новый глава Белого дома Дональд Трамп предложил пост Госсекретаря США.

Американский бизнесмен из Техаса, отвечая на вопросы сенатора Бена Кардина на слушаниях по утверждению кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам, также подтвердил, что считает экономические санкции «сильным инструментом» и напомнил высказывание экс-президента США Теодора Рузвельта о необходимости вести дипломатическую работу, но «носить большую дубинку», - сообщает ТАСС.

По словам будущего главы Госдепа, Россия в своих действиях «не учитывает интересы США».

Ранее американские СМИ сообщили, что Тиллерсон однозначно будет утвержден на посту главы внешнеполитического ведомства США.

Новости по теме
Теги:
Места: США
Следующая новость Власти Сирии и боевики договорились о ремонте ведущего в Дамаск водопровода

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО