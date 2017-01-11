Будущий глава Госдепа заявил о необходимости силового ответа на действия РФ в Крыму

Действия России в Крыму требовали незамедлительного «силового ответа». Такое заявление сделал Рекс Тиллерсон, которому новый глава Белого дома Дональд Трамп предложил пост Госсекретаря США.

Американский бизнесмен из Техаса, отвечая на вопросы сенатора Бена Кардина на слушаниях по утверждению кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам, также подтвердил, что считает экономические санкции «сильным инструментом» и напомнил высказывание экс-президента США Теодора Рузвельта о необходимости вести дипломатическую работу, но «носить большую дубинку», - сообщает ТАСС.

По словам будущего главы Госдепа, Россия в своих действиях «не учитывает интересы США».

Ранее американские СМИ сообщили, что Тиллерсон однозначно будет утвержден на посту главы внешнеполитического ведомства США.