Будущий глава Госдепа США назвал Россию опасной и непредсказуемой
Рекс Тиллерсон, чью кандидатуру избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост главы Госдепартамента, назвал Россию опасной и непредсказуемой в продвижении своих интересов.
По мнению Тиллерса, Россия должна быть включена в список приоритетных угроз, поскольку она игнорирует интересы США, добиваясь влияния на международной арене.
Он также добавил, что у союзников Штатов по НАТО есть основания беспокоиться по поводу возрождения России, передает ТВЦ со ссылкой на зарубежные СМИ.
Следующая новость Игра Pokemon Go попала под запрет в Китае
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии