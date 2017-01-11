Будущий глава Госдепа США назвал Россию опасной и непредсказуемой

Рекс Тиллерсон, чью кандидатуру избранный президент США Дональд Трамп предложил на пост главы Госдепартамента, назвал Россию опасной и непредсказуемой в продвижении своих интересов.

По мнению Тиллерса, Россия должна быть включена в список приоритетных угроз, поскольку она игнорирует интересы США, добиваясь влияния на международной арене.

Он также добавил, что у союзников Штатов по НАТО есть основания беспокоиться по поводу возрождения России, передает ТВЦ со ссылкой на зарубежные СМИ.